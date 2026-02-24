Раскрыта тайная цель визита фон дер Ляйен в Киев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 24 февраля, в 10-й раз за время проведения СВО прибыла в Киев. По мнению экспертов, целью ее визита было согласовать позицию Киева и ЕС по ключевым вопросам урегулирования конфликта, пишут «Аргументы и факты».

По данным газеты, председателя ЕК на вокзале в Киеве встретила украинская делегация во главе с министром иностранных дел государства Андреем Сибигой.

«Основная цель визита фон дер Ляйен — синхронизация действий Киева и Европы по переговорам по урегулированию украинского конфликта. Даже если Европа официально не участвует в переговорах, важно, чтобы позиция Украины практически полностью совпадала с европейской», — заметил ведущий научный сотрудник ЦИПБ РАН Константин Блохин.

Фон дер Ляйен рассказала о призыве ЕС к Украине по «Дружбе»

По словам эксперта, фон дер Ляйен с высокой долей вероятности обсудит с представителями правительства Украины гарантии безопасности для Киева.

«Фактуры в этой части много: статус территорий, численность украинской армии, создание демилитаризованной зоны для России и в целом будущее Украины. Все эти аспекты укладываются в рамки обсуждения безопасности», — разъяснил политолог.

Блохин предположил, что в этом году, после нескольких раундов переговоров, Украина все же пойдет на сделку с Россией и подпишет мирный договор.

Ранее бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что визит главы ЕК в Киев может быть связан с обсуждением новых военных инициатив, включая возможную передачу Украине ядерного оружия со стороны Великобритании и Франции.

По его словам, подобные визиты часто сопровождаются согласованием решений, которые не выносятся в публичную плоскость.