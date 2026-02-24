МИД Грузии: санкции Британии противоречат ее имиджу адвоката свободы слова

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили подвергла резкой критике действия Великобритании, которая, по её словам, позиционируя себя как защитница свободы слова, одновременно вводит санкции против грузинских телеканалов. С таким заявлением глава грузинского внешнеполитического ведомства выступила перед журналистами, передает ТАСС.

Бочоришвили назвала немыслимой ситуацию, когда страна называет себя «адвокатом свободы слова», но при этом борется со СМИ, аргументируя это их популярностью и наличием зрителей. По ее словам, это «невообразимое» и «полностью беспочвенное нападение на Грузию».

Генсек правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал решение Лондона несправедливым, неаргументированным, «категорически неприемлемым», демонстрирующим неуважение к суверенитету республики и стремление вмешаться в ее внутриполитические дела.

Соединенное Королевство включило в свои санкционные списки грузинские телеканалы Imedi и Postv. В документе, распространенном британским МИД, утверждается, что эти телеканалы распространяли намеренно вводящую в заблуждение информацию об украинском конфликте.

