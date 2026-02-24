Хулио Иглесиас обратился в суд из-за заявлений вице-премьера Испании

Певец Хулио Иглесиас потребовал, чтобы вице-премьер Испании Йоланда Диас отказалась от своих комментариев по поводу публикации утверждений двух экс-сотрудниц исполнителя, обвинивших его в домогательствах. Об этом сообщила газета El Mundo.

По ее версии, артист также настаивает на компенсации ущерба. Его адвокат подал в суд Мадрида ходатайство с изложением своих требований. В противном случае защита Иглесиаса готова начать уголовный процесс.

Певец имеет в виду сообщение Диас в соцсетях от 13 января, а также последующее интервью местному телевидению. В частности, вице-премьер заявляла о "ситуации рабства", в которой якобы находились бывшие сотрудницы Иглесиаса.

Как передавала в январе газета elDiario.es, две женщины утверждали, что подвергались сексуальным домогательствам и насилию со стороны певца, когда работали в его особняках. Предполагается, что инциденты произошли в 2021 году в домах певца в Доминиканской Республике и на Багамских островах. Одна женщина была домработницей, другая - физиотерапевтом. Исполнитель назвал обвинения ложными.

23 января сообщалось, что испанская прокуратура прекратила расследование против певца в связи с "отсутствием юрисдикции" и компетенции местных властей.

82-летний Хулио Иглесиас - один из самых коммерчески успешных испаноязычных исполнителей.