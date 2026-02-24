Представитель МИД Украины Георгий Тихий прокомментировал новость о том, что Киев хочет получить ядерное оружие. Об этом сообщает Reuters.

По словам Тихого, эти новости являются «абсурдными». Он призвал международное общество отвергнуть эту информацию, поскольку украинская сторона уже много раз опровергала такие заявления.

«Российские чиновники, известные своим впечатляющим послужным списком лжи, в очередной раз пытаются сфабриковать старую чепуху про "грязную бомбу"», — рассказал он.

Ранее Служба внешней разведки России заявила о том, что власти Украины хотят получить ядерную бомбу. Ведомство добавило, что компоненты для ядерного оружия Украине собираются передать Великобритания и Франция.

Позже эту информацию прокомментировали в посольстве Франции в Москве.