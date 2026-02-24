Зеленский предложил Орбану поговорить с Путиным по одному вопросу
Если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стремится к восстановлению работы нефтепровода «Дружба», ему следует обсуждать энергетическое перемирие с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает в Telegram издание «РБК-Украина».
По мнению Зеленского, именно Россия якобы виновата в остановке работы нефтепровода.
Ранее Орбан заявил, что Киев использует нефть как политическое оружие, нарушая соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Политик напомнил, что Украина по данному договору была обязана обеспечить транзит энергоносителей через свою территорию.