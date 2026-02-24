Французское посольство в Москве отрицает существование каких-либо планов по передаче Киеву ядерного оружия, назвав соответствующие обвинения провокацией.

Посольство Франции в России заявило изданию РБК, что информация о подготовке передачи Парижем ядерного оружия Киеву не соответствует действительности и является сплошным враньем.

«Россиянам давно известно, что следует думать о такого рода провокациях со стороны некоторых правительственных организаций», – отметили в посольстве.

Совет Федерации обратился к парламентам Британии и Франции, а также в международные организации с призывом провести расследование. В заявлении сенаторов отмечалось, что, согласно Ядерной доктрине России, агрессия неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение.

Путин предупредил о последствиях за попытки использовать ядерный компонент

В Лондоне и Париже, как отмечают российские сенаторы, «не могут не знать» о подобных положениях российской доктрины. Представители Совфеда призвали международные организации обратить внимание на возможные риски эскалации.

Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

Основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев.

В МИД России заявили, что любые шаги по содействию Киеву в создании военного ядерного потенциала будут восприниматься как прямая угроза национальной безопасности.

Президент России Владимир Путин отметил, что противник осознает пагубные последствия возможного использования ядерного компонента.