Фон дер Ляйен рассказала о призыве ЕС к Украине по «Дружбе»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз призвал Украину ускорить восстановление нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает РИА Новости.

Во время пресс-конференции в Киеве фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз просит Украину ускорить починку нефтепровода. Напомним, что ранее его работа была приостановлена из-за обнаруженных повреждений. Позже дата возобновления поставок нефти была несколько раз перенесена.

«Я хотела бы поблагодарить премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича за усилия по обеспечению и увеличению поставок нефти в Венгрию, Словакию и Сербию через Адриатический трубопровод. В то же время мы просим ускорить ремонт трубопровода», — заявила фон дер Ляйен.

Ранее Украина сдвинула срок возобновления работы нефтепровода на 26 февраля.