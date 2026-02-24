Встреча "коалиции желающих" обернулась конфузом для Зеленского
Владимир Зеленский удивил премьер-министра Британии Кира Стармера своим неухоженным внешним видом во время видеоконференции так называемой «конференции желающих», пишет РИА Новости.
По данным агентства, в начале мероприятия украинский лидер столкнулся с техническими проблемами, собеседники не могли его видеть.
«Я вижу кого-то, но он не похож на тебя, Владимир», — пошутил премьер после того, как связь наладилась.
Зеленский согласился с собеседником, уточнил, что на фоне происходящих в стране событий «стал немного старше».
После этого глава британского правительства заметил, что украинский лидер не посчитал нужным побриться.
«Небритый вид. Ну, ничего», — отметил Стармер.
Напомним, что западные лидеры неоднократно критиковали внешний вид Зеленского, отказывались с ним общаться, фотографироваться.
Так, президент США Дональд Трамп выставил его из Овального кабинета во время первой встречи в Белом доме — негодование американского лидера вызвал неформальный вид украинского политика.