Зеленскому предрекли жесткий разговор с фон дер Ляйен

Президента Украины Владимира Зеленского ждет жесткий разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом рассказал бывший премьер-министр страны Николай Азаров, передает ТАСС.

«Она [фон дер Ляйен] будет достаточно жестко с ним [Зеленским] разговаривать, потому как разворовываются деньги, которые Европейский союз с большим трудом находит для киевского режима», — рассказал Азаров.

Потенциальный разговор политик связывает с рабочим визитом главы Еврокомиссии в Киев 24 февраля, где у нее запланирована встреча с Зеленским.

Ранее Зеленский заявил о готовности к встрече с президентом России Владимиром Путиным для завершения конфликта.