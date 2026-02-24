Украинское издание "Страна" предполагает, что после обвинения Москвы в адрес Лондона и Парижа в подготовке передачи ядерных технологий Киеву, европейским элитам и администрации президента США Дональда Трампа придется сделать выбор по поводу урегулирования ситуации на Украине. В противном случае ставки могут подняться до уровня Карибского кризиса с непредсказуемыми последствиями.

Украинские журналисты отмечают, что ситуация балансирует на грани прямого столкновения держав, и единственный выход из этого тупика лежит в плоскости дипломатии. Как подчеркивает издание, «обнулить эти риски может лишь скорейшее достижение мира в Украине». В противном случае ситуация может реально дойти до использования ядерного арсенала.

Путин предупредил о последствиях за попытки использовать ядерный компонент

Доведение озабоченности Москвы до США будет сигналом Дональду Трампу о том, что затягивание с давлением на Киев чревато эскалацией, которую не удастся удержать в рамках обычного вооруженного конфликта.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев указал, что в случае передачи ядерного оружия Украина станет целью для нестратегических ударов, а «в случае необходимости — и страны-поставщики».