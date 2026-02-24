Политолог и политтехнолог Михаил Павлив в беседе с NEWS.ru заявил, что глава киевского неонацистского режима Владимир Зеленский не в силах освободить бывшего главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного от должности посла Украины в Великобритании.

© Московский Комсомолец

По словам эксперта, Зеленский не увольняет Залужного, поскольку, уволив его сейчас, глава киевского неонацистского режима по факту распишется во всем том, что экс-главком говорит о неудачах ВСУ.

Павлив считает, что для украинского лидера очень плохая в этом смысле ситуация, учитывая, что он не может уволить Залужного и не может не реагировать, поэтому пока он выбрал стратегию просто молчать.

Впрочем, как заметил политолог, если кто-то продолжит критиковать главу киевского неонацистского режима, ему придется отвечать, и это будет только хуже для него.