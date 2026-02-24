Связанный с Эпштейном экс-генсек Совета Европы пытался покончить с собой

Бывший премьер-министр Норвегии и экс‑генсек Совета Европы Торбьорн Ягланд неделю назад был госпитализирован после попытки самоубийства из-за начатого расследования по причастности того к американскому финансисту Джеффри Эпштейну, обвиненного в педофилии и торговле людьми. Об этом пишет норвежское издание iNyheter.

«Бывший премьер-министр Торбьорн Ягланд был госпитализирован неделю назад после попытки самоубийства», — передают авторы материала, ссылаясь на источники.

Отмечается, что состояние мужчины расценивается как тяжелое.

За неделю до этого, 12 февраля, норвежская экономическая полиция Экокрим выдвинула против Ягланда обвинения в коррупции из-за его связей с Эпштейном. В тот же день правоохранители провели масштабные обыски в принадлежащих ему объектах недвижимости в Осло и в городе Рисер. Тогда у столичной квартиры политика собрались десятки журналистов. При этом iNyheter утверждает, что изначально Норвежская ассоциация редакторов и отдельные норвежские редакторы договаривались с адвокатом Ягланда Андерсом Бросвеетом о том, что этот инцидент не будет освещаться.

Дело Джеффри Эпштейна ранее уже затрагивало Норвегию. Ранее кронпринцесса Метте-Марит публично извинилась за свое знакомство с финансистом, обвиненным в создании сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. После публикации Минюстом США миллионов страниц материалов по делу Эпштейна в документах фигурировали имена ряда крупных политиков и общественных деятелей.