Ким Чен Ын доверил 13-летней дочери кураторство над ракетами

Ким Чжу Э, 13-летняя дочь лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ина, получила кураторские полномочия в секторе, связанном с государственной ракетной программой. Об этом сообщило издание The Chosun Daily со ссылкой на источник в правительстве Республики Корея.

Сам Ким Чен Ын неоднократно сопровождал свою дочь на объектах, задействованных в испытаниях ядерного и ракетного вооружения. Предположительно, назначение на позицию куратора производства позволит Ким Чжу Э глубже изучить структуру военного сектора государства.

Хотя официально должность в данной области занимает генерал Чан Чан Ха, эксперты издания отмечают, что дочь Кима получает отчеты непосредственно от генералов и имеет полномочия отдавать соответствующие указания, говорится в материале.

Ранее Чо Тхэ Ен — кандидат на должность директора Национальной разведывательной службы в Республике Корея, предположил, что Ким Чжу Э может быть выбрана в качестве его преемницы на посту лидера КНДР. По его словам, разведка рассматривает все возможные варианты, поскольку лидер КНДР еще молод и здоров.