Французский политик Флориан Филиппо обратился в социальной сети X (бывшая Twitter) к президенту своей страны Эммануэлю Макрону из-за планов по отправке военного контингента на Украину.

«Громче, чем когда-либо, мы говорим: "Макрон, мы не будем умирать за Украину"», — поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению Филиппо, Макрон желает усилить милитаризацию Европы, чтобы с помощью конфликта заморозить выборы президента в 2027 году.

В Париже 6 января прошла встреча так называемой коалиции желающих на высшем уровне, во время которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Киева. Ее участники договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на территории бывшей советской республики при заключении мирного соглашения.

В Министерстве иностранных дел РФ ранее говорили о том, что любой сценарий размещения военного контингента стран-членов Североатлантического альянса на Украине категорически неприемлем для Российской Федерации и грозит стремительной эскалацией.