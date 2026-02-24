Зеленский рассказал, когда могут пройти новые переговоры

Очередной раунд трёхсторонних переговоров с участием представителей России, Украины и США, анонсированный ранее на текущую неделю, вероятно, состоится позже — ориентировочно через семь-десять дней. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Дата и место проведения консультаций пока не уточняются.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в настоящий момент нет понимания того, когда состоятся новые переговоры по Украине.