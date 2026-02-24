Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Орбан выступил с неожиданным обвинением в адрес Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в нефтяной блокаде, с помощью которой он хочет свергнуть венгерское правительство. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Орбана, Киев точно знает, «что и зачем делает». Он хочет, чтобы за недели до выборов в Венгрии возник дефицит топлива и выросли цены.

Стала известна личность фигуранта дела о взрыве у Савеловского вокзала

Погибший фигурант уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудников ДПС у Савеловского вокзала в Москве оказался 22-летним уроженцем Удмуртии, рассказала журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным агентства, взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в ночь на 24 февраля. К машине Госавтоинспекции, в которой находились правоохранители, подошел неизвестный, после чего взорвалось неизвестное устройство.

Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным

© GEORGE CHRISTOPHOROU/EPA/TACC

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с президентом России Владимиром Путиным для завершения конфликта.

«У меня есть простое сообщение для Путина: я готов к встрече. Мы должны закончить войну», — обратился Зеленский к российскому президенту.

Описана новая тактика России при поставках нефти в Китай

В связи с необходимостью перенаправить нефтяные потоки из Индии в Китай российские компании изменили тактику поставок, задействовав крупнотоннажные танкеры третьего класса (VLCC; Very Large Crude Carrier) грузоподъемностью от 160 до 320 тысяч тонн. Об этом со ссылкой на данные Vortexa и Kpler, сообщает Bloomberg.

В последние годы большую часть грузов отправлялась индийским покупателям на небольших судах. Но путь до Китая занимает значительно больше времени, что приводит к дефициту танкеров. Перевалка груза в Красном море позволяет, по крайней мере временно, решить эту проблему.

Названа причина смерти актрисы Ирины Шевчук

Причиной смерти актрисы Ирины Шевчук стала продолжительная болезнь. Как сообщает РБК, об этом заявила ее дочь Александра Афанасьева-Шевчук в социальных сетях.

По словам актрисы, ее мать боролась с «этой проклятой болезнью» третий год. При этом конкретный диагноз Афанасьева-Шевчук не уточнила.

Медведев отреагировал на планы Лондона и Парижа передать Киеву ЯО

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев жестко отреагировал на сообщения СВР о планах Франции и Великобритании передать киевскому режиму ядерные технологии.

По словам Медведева, такая информация радикально меняет ситуацию. Как уточнил он, «не может быть и тени сомнения в том, что России при таком развитии событий придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине, представляющим угрозу нашей стране».

Сын и дочь экс-солистки «Воровайки» погибли, катаясь на санках

Сын и дочь экс-солистки группы «Воровайки» Яны Павловой погибли, катаясь на местной стихийной горке на санках в Оренбургской области.

Инцидент произошел у села Подгородняя Покровка. Тела третьеклассника и его совершеннолетней сестры обнаружили в овраге 22 февраля. По предварительным данным следствия, женщина и ребенок погибли после неудачного спуска на санках.

Обнаружено еще одно свидетельство существования жизни на Марсе

Марсоход Curiosity провел исследования в регионе, где обнаружена так называемая «ячеистая структура» из невысоких хребтов, разделенных песчаными впадинами, подтвердив ряд гипотез о существовании грунтовых вод на планете. Об этом сообщили в NASA.

Ученые предполагали, что ячеистая структура, похожая сверху на «паутину», образовалась в результате течения грунтовых вод, что говорит о том, что ранее на Марсе могла существовать жизнь. Изучив холмы, Curiosity подтвердил гипотезу, что темные линии, пересекающие «паутину» являются трещинами, через которые могла просачиваться вода.

Муж комика Виктории Складчиковой ушел добровольцем на СВО

© Соцсети

Антон, супруг известной стендап-юмористки Виктории Складчиковой, отправился в зону специальной военной операции. В беседе с «КП-Оренбург» мужчина подтвердил, что находится в зоне боевых действий и командует взводом в штурмовой бригаде «Невский».

В своих соцсетях Антон опубликовал фото на фоне украинского дорожного указателя и поздравил подписчиков с Днем защитника Отечества. Примечательно, что сама Складчикова никак не отреагировала на это — на своей странице она не поздравила мужа с праздником.

Opel начала масштабную отзывную кампанию

© Пресс-служба Opel

Компания Opel начала масштабную отзывную кампанию в связи с потенциально опасными подушками безопасности производства Takata. В Германии под отзыв подпадают 8705 автомобилей, в глобальном масштабе - более 900 тысяч машин.

Речь идет о возможном дефекте газогенератора водительского эйрбега. При срабатывании подушки давление внутри узла может оказаться избыточным, что в отдельных случаях приводит к разрушению корпуса и разлету металлических фрагментов в салон. Потенциальные последствия - серьезные травмы водителя и пассажиров.

