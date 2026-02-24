В офисе Зеленского сделали новое заявление о мире

Киевское руководство выразило готовность к немедленному прекращению боевых действий вдоль текущей линии боевого соприкосновения, однако категорически отказывается выводить войска из удерживаемой части Донбасса и от юридического признания утраты регионов. Об этом в интервью катарскому телеканалу Al-Jazeera заявил советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко. По его словам, украинская сторона вынуждена обсуждать территориальные вопросы в рамках встреч в Женеве исключительно по настоятельной просьбе западных союзников.

«Мы готовы остановить войну на линиях соприкосновения, но уступать нашу территорию не будем», — подчеркнул представитель офиса в беседе с ближневосточным СМИ.

Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным

Лещенко выразил опасение, что в случае официальной сдачи территорий Россия не остановится и установит контроль над другими областями. При этом он подчеркнул, что Киев рассчитывает на активную роль Белого дома в переговорном процессе: «Мы поддерживаем желание Вашингтона завершить войну, но хотим, чтобы на РФ оказали давление, и она пошла на уступки».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, точные сроки проведения нового раунда переговоров на данный момент не определены, поскольку график встреч еще только предстоит согласовать.