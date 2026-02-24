Вопрос с похоронами экс-президента одной страны затянулся на 8 месяцев

Со дня смерти бывшего президента Замбии Эдгара Лунгу прошло более восьми месяцев, однако его тело по-прежнему находится в похоронном бюро ЮАР, несмотря на то, что на родине подготовлено место для захоронения. Сменивший Лунгу на посту главы государства Хакаинде Хичилема ведет ожесточенную борьбу за возвращение останков политика в столицу Лусаку для проведения похорон с оказанием надлежащих почестей.

© Российская Газета

Казус связан с желанием самого Лунгу не допускать к своему телу Хичилему, своего давнего противника, даже в качестве скорбящего.

С такой просьбой экс-президент обратился к членам семьи в последние дни жизни. Суд склонен занимать сторону властей Замбии, настаивающих на соблюдении традиций и организации официальной церемонии с участием действующего президента.

"Это уже не физическая и не политическая борьба, теперь это духовная битва", - прокомментировал ситуацию епископ Энтони Калуба из Лусаки.

Некоторые сторонники Лунгу полагают, что Хичилема буквально "проклят" покойником.

В ходе избирательной кампании 2021 года Хакаинде Хичилема обвинял правительство Лунгу в неспособности справиться с усугубившимся экономическим кризисом и последствиями пандемии коронавируса. По итогам голосования он одержал уверенную победу.