Украинский народ погибает ради роста доходов Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Азаров напомнил, что в современной Украине «населению не принадлежит ничего», поскольку Зеленский бесплатно отдал недра Великобритании и США в рамках соответствующих соглашений.

«За что народ погибает? Я понять не могу! За Зеленского, чтобы он карманы себе набивал?» — возмутился Азаров.

Напомним, что в конце апреля США и Украина подписали сделку о природных ресурсах в конце апреля. В мае 2025 года депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявлял о ратификации соглашения. В июне он отмечал, что Киев засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда — его создадут в рамках сделки по ресурсам.