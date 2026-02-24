Зеленский заявил, что народ Украины готов к компромиссам

Владимир Зеленский считает, что население Украины готово к компромиссам в вопросе урегулирования конфликта.

«Думаю, что люди готовы к любым компромиссам, которые не приведут к потере достоинства и независимости страны», — заявил он в интервью телеканалу CBC News.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас допустила, что Киев пойдет на территориальные уступки.

«Если украинцы делают серьезные территориальные уступки, это делается для мира на оставшейся части Украины. И тогда должны быть созданы условия, чтобы мир настал, американцы должны это учитывать», — добавила дипломат.

Как писала «Парламентская газета», в декабре 2025 года президент Финляндии Александер Стубб заявил, что урегулирование украинского конфликта зависит от готовности Киева уступить территории для получения гарантий безопасности.