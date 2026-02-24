Приказ Трампа об НЛО заставил вспомнить пугающее пророчество Ванги

Приказ президента США Дональда Трампа рассекретить правительственные документы об НЛО вновь привлек внимание к предсказанию болгарской провидицы Ванги. Она утверждала, что в 2026 году человечество вступит в контакт с инопланетянами, пишет Daily Star.

© Ignatiev/iStock.com

По некоторым данным, ясновидящая связывала это событие с важным спортивным событием, а также говорила о проникновении инопланетного корабля в земную атмосферу в ноябре 2026 года. В материале издания отмечается, что последователи Ванги с тревогой ожидают, что именно может скрываться в обнародуемых файлах. Провидица также предрекала на этот год серьезные геополитические потрясения.

Ранее режиссер Марк Кристофер Ли заявил, что Трамп готовится сделать «самое важное заявление в истории человечества» о контакте с пришельцами, и речь уже написана. Ожидается, что президент США обратится к нации 8 июля 2026 года, во время чемпионата мира по футболу.

Трамп отдал приказ о рассекречивании документов после того, как экс-президент Барак Обама публично признался в вере в инопланетян. Впрочем, по данным Daily Mail, 20 февраля неизвестные стерли все секретные файлы из так называемого «Черного хранилища».