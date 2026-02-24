Орбан обвинил Украину в нефтяной блокаде Венгрии для свержения правительства
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в нефтяной блокаде, с помощью которой он хочет свергнуть венгерское правительство. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Орбана, Киев точно знает, «что и зачем делает». Он хочет, чтобы за недели до выборов в Венгрии возник дефицит топлива и выросли цены.
Орбан: ЕС не потянет финансово конфликт на Украине
Напомним, что 18 февраля Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 млрд евро до возобновления прокачки нефти из РФ. Как пояснял глава МИД Венгрии Петер Сийярто, это сделано в ответ на шантаж Киева, который не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».