Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в нефтяной блокаде, с помощью которой он хочет свергнуть венгерское правительство. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Орбана, Киев точно знает, «что и зачем делает». Он хочет, чтобы за недели до выборов в Венгрии возник дефицит топлива и выросли цены.

«Они делают это для свержения нашего правительства и замены на благоприятного Киеву наместника... Мы не будем помогать украинской нефтяной блокаде, а прорвем ее. В этом могут быть уверены и в Брюсселе, и в Киеве», — добавил премьер.

Орбан: ЕС не потянет финансово конфликт на Украине

Напомним, что 18 февраля Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 млрд евро до возобновления прокачки нефти из РФ. Как пояснял глава МИД Венгрии Петер Сийярто, это сделано в ответ на шантаж Киева, который не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».