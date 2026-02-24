Макрон скептически оценил перспективу мира на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в том, что в ближайшее время может быть заключен мирный договор между Украиной и Россией. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Такое мнение французский лидер высказал в ходе своего выступления на заседании «коалиции решительных», которое проходит сегодня в Киеве. По словам Макрона, он сомневается в быстром урегулировании украинского кризиса из-за позиции Москвы.

По информации украинского издания «Страна.ua», в заседании «коалиции решительных» на Украине принимает участие Владимир Зеленский, а также целый ряд европейских лидеров, министров и чиновников ЕС.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что представители стран Европы должны принимать прямое участие в переговорах по Украине. Он также отметил, что Франция «полна решимости усилить давление на Россию» и работает над новыми санкциями.