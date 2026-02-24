Объяснено назначение загадочных полусфер у входа в бункер Зеленского

Эксперт объяснил, что за загадочные полусферы стоят у входа в бункер Зеленского
Полусферы, размещенные на входе в бункер Владимира Зеленского, могут быть системами радиоэлектронной или радиолокационной борьбы. Как сообщает aif.ru, об этом рассказал военный эксперт Евгений Михайлов.
Ранее Зеленский записал почти 19-минутное обращение по случаю годовщины начала спецоперации на Украине. На видео показали и подземный бункер на улице Банковой в Киеве.
«На самом деле полусферы являются, на мой взгляд, системами радиоэлектронной и радиолокационной борьбы. Не более того. Однозначно, это не средства ПВО», — сказал Михайлов.
Напомним, что глава киевского режима утверждал, что провел в бункере первые два года украинского конфликта. Подземные укрытия под Киевом были построены еще во времена Советского Союза.