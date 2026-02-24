Стивен Кинг попал под шквал насмешек после одного заявления о Трампе

Известный американский писатель Стивен Кинг оказался в центре интернет-скандала после заявления об отсутствии у президента США Дональда Трампа жизненного опыта и детей. Пользователи соцсети X быстро указали автору на фактические ошибки, передает РИА Новости.

Кинг написал, что у Трампа никогда не было ребенка, при этом упомянув о трех его браках и якобы провальных бизнес-проектах. В реальности у американского лидера пять детей от трех браков и 11 внуков. Самый младший сын Бэррон, рожденный в браке с Меланьей Трамп, уже достиг совершеннолетия.

Пользователи иронично посоветовали писателю сосредоточиться на фантастических романах и заметили, что такие заявления разрушают представление о писателях как об интеллектуалах. Другие комментаторы добавили, что у самого Кинга уже давно не появлялось новых идей. Писатель, опубликовавший впоследствии еще несколько сообщений, никак не отреагировал на волну критики.

Стивен Кинг — американский писатель, работающий в жанрах фантастики, ужасов, мистики, драмы и детектива. Мировую известность ему принесли романы «Оно», «Сияние», «Зеленая миля», цикл «Темная башня» и многие другие произведения. Помимо литературной деятельности, выступает как журналист, сценарист и продюсер.