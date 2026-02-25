В США уничтожили крупнейший архив документов об НЛО

В США крупнейший публичный архив рассекреченных документов об НЛО уничтожен через день после распоряжения президента Дональда Трампа о публикации всех материалов о внеземной жизни, сообщает Daily Mail.

По данным издания, злоумышленники удалили сотни гигабайтов данных с онлайн-архива The Black Vault, который на протяжении 30 лет пополняет исследователь Джон Гринуолд-младший. За время его существования он направил властям более 11 тысяч запросов о раскрытии информации и собрал свыше 3,8 млн рассекреченных документов.

По мнению Гринуолда, произошедшее не является однозначной диверсией, однако он не может исключить такую возможность. Исследователь обещает восстановить архив из резервных копий.

После заявлений Барака Обамы о существовании инопланетян Дональд Трамп пообещал обнародовать государственные документы о внеземной жизни и НЛО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».