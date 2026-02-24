ЕП впервые принял резолюцию без упоминания «военной победы» Украины

Европарламент впервые с начала спецоперации России на Украине принял резолюцию без упоминания о возможной «военной победе Украины».

Документ был одобрен на экстренной сессии в Брюсселе, где депутаты сперва посмотрели видеовыступление Владимира Зеленского, после чего провели дебаты и приняли итоговую резолюцию, передает ТАСС. Сам текст оказался самым коротким с февраля 2022 года и, как отмечается, представляет собой набор традиционных формулировок, используемых в заявлениях ЕС в адрес России.

В резолюции теперь звучат только призывы к усилению давления на Россию для укрепления переговорных позиций Киева и предоставлению военных гарантий Украине после заключения мира. Впервые Европарламент признал, что часть территорий на Украине может отойти России, если будет подписано мирное соглашение.

Отдельное место в дебатах заняла критика не только России, но и премьер-министров Венгрии Виктора Орбана и Словакии Роберта Фицо. Их обвинили в блокировке 20-го пакета санкций против России и отказе поддержать выделение Киеву 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

Резолюции Европарламента не имеют юридически обязывающей силы и носят исключительно рекомендательный характер даже для структур Евросоюза.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о невозможности победы Украины в конфликте.