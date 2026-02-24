Вучич заявил о наличии доказательств подготовки покушения на его семью

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны имеют записи планирования покушения на него и членов его семьи. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Высший суд в городе Кралево поместил под стражу двух мужчин, которых задержали по подозрению в планировании насильственной смены власти путем покушения на Вучича и его семью.

«От того, что должны были бить ребенка до смерти, до того, что его резать. Речь идет о людях, которые бы резали чьих-то детей. У нас есть снятый доказательный материал. Разные люди есть. Что поделать?» — рассказал Вучич журналистам.

Напомним, что в прошедшие годы неоднократно сообщалось о возможной подготовке покушения и угрозах Вучичу. При этом за время правления его партии с 2012 года не было ни одного завершенного разбирательства по подготовке нападения на президента с конкретными обвиняемыми.