Прямые переговоры между Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным возможны только в случае полного принятия условий Москвы. Об этом в интервью агентству УНИАН заявил секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По словам украинского депутата, любые сообщения о готовящемся диалоге на высшем уровне являются политической манипуляцией, не имеющей под собой реальной почвы, так как позиции сторон остаются диаметрально противоположными.

«Я не вижу, почему Путин должен встречаться. Разве что при условии, что мы ему все отдадим, и они встретятся только для того, чтобы это скрепить подписью», — подчеркнул представитель Рады.

Костенко отметил, что пока Киев официально отказывается признавать территориальные потери, подобный сценарий остается «маловероятным и нереалистичным».

По мнению Костенко, администрация Дональда Трампа намеренно создает иллюзию дипломатического прогресса, преследуя собственные внутриполитические цели.

«Все эти заявления больше направлены на их электорат, чтобы показать какие-то якобы достижения», — резюмировал собеседник агентства.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф допускал в интервью, что прогресс на переговорах по Украине может привести к встрече Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина.

В Кремле ранее, комментируя заявление Владимира Зеленского о необходимости встречи в верхах, приглашали его на переговоры в Москву.