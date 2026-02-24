В Киеве началось заседание «коалиции желающих» с участием Зеленского

В Киеве началось заседание «коалиции желающих» с участием Владимира Зеленского, ряда европейских лидеров, министров и чиновников Евросоюза.

Сейчас в столице Украины находится делегация европейских политиков высокого ранга. Визит организован для демонстрации солидарности с Киевом и обсуждения дальнейшей поддержки.

Помимо председателя Европейского совета Антониу Кошты и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, среди прибывших — премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и глава МИД страны Гордан Грлич-Радман, премьер Эстонии Кристен Михал, премьер Латвии Эвика Силиня, президент Финляндии Александр Стубб.

Также в Киев приехали премьер Исландии Кристлоуг Фростадоуттир, премьер Дании Метте Фредериксен, премьер Швеции Ульф Кристерссон, премьер Норвегии Йонас Стёре и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.