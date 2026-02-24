Новая Зеландия объявила о новых санкциях против России

Новая Зеландия ввела новый 34-й пакет антироссийских санкций. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава МИД страны Уинстон Питерс.

В частности, новые рестрикции включают снижение предельной цены на сырую нефть из России с 47,6 до 44,1 доллара США.

Кроме того, в «чёрный» список попали 23 человека, 13 организаций и 100 судов.

Ранее власти Великобритании расширили антироссийский санкционный список на 297 позиций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».