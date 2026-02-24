Трамп назвал президента Финляндии чужим именем

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что американский лидер Дональд Трамп назвал его именем премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере и отправил им письма с одинаковым содержанием.

© Lenta.ru

Об этом политик рассказал в интервью норвежской газете VG.

«Я получил точно такое же письмо. В нем тоже было написано: "Дорогой Йонас"», — поделился финский президент.

В своем письме от 18 января глава Белого дома заявил, что больше не обязан думать «исключительно о мире», так как Норвегия решила не давать ему Нобелевскую премию мира. В связи с этим он потребовал полного контроля США над Гренландией.

Ранее Александр Стубб отказался принять участие в заседании Совета мира Дональда Трампа в Вашингтоне.