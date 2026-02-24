Жителей Великобритании предупредили о «кровавых дождях»

Служба мониторинга атмосферы Copernicus (CAMS) предупредила, что в Великобритании могут пройти дожди «кровавого» цвета. Об этом пишет издание Daily Mail.

Необычный цвет осадкам придаст облако красной пыли из пустыни Сахара, которое уже пересекло Европу и достигло королевства.

«Когда эта пыль смешивается с непрекращающимися дождями в Великобритании, осадки приобретают характерный красноватый оттенок. Это приводит к явлению, известному как «кровавый дождь». Но самым неприятным последствием от него, скорее всего, станет тонкая пленка пыли, которая останется на автомобилях и открытых поверхностях», - говорится в статье.

При этом старший научный сотрудник CAMS Марк Пэррингтон предупредил, что из-за пылевого облака не только дождь может стать «кровавым», но и небо приобретет красноватый или оранжевый оттенок.

«В это время года масштабный выброс в Северную Атлантику не является чем-то необычным. (…) Высокая интенсивность этого конкретного эпизода примечательна тем, что, согласно нашим прогнозам, шлейф достигнет северо-западных регионов Европы», - пояснил он.

Ранее небо в Благовещенске окрасилось в оранжевый цвет из-за пришедшей в регион китайско-монгольской песчаной бури. А жители города Бугульма в Татарстане делились в соцсетях фотографиями необычного природного явления – розового тумана, из-за которого небо стало необычного цвета и отблески легли на снег.