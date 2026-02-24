Раскрыт секрет разрыва и воссоединения принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Королева Елизавета II вмешалась в отношения принца Уильяма и Кейт Миддлтон, оказав содействие воссоединению пары. Как сообщает «Царьград», это следует из фрагмента новой биографии принца и его супруги «Уильям и Кэтрин: новая эра монархии. История изнутри».

Как рассказал автор книги Рассел Майерс, к моменту расставания в 2007 году пара была вместе уже около пяти лет. Кейт тяжело переживала постоянное внимание папарацци и в день своего 25-летия не могла выйти из дома из-за толп фотографов у дверей. Тогда она в слезах позвонила Уильяму и заявила, что больше так не может, однако принц не поддержал возлюбленную.

В отношениях возникла трещина. Через несколько месяцев Кейт решила поставить вопрос ребром: или отношения идут к свадьбе, или они расстаются. Уильям не решился встретиться лично и в телефонном разговоре признался, что не может ничего обещать.

Королева Елизавета II, заметив, как страдает внук, пригласила его на обед. Она мягко намекнула принцу, что «единственный верный путь — это путь, основанный на вере». Вдохновленный поддержкой бабушки Уильям написал Кейт и извинился, а после предложил встретиться. Девушка согласилась, однако ничего не могла гарантировать.

Появились новые данные о разводе Кейт Миддлтон и Уильяма

Через несколько месяцев бывшие влюбленные опять пересеклись на костюмированной вечеринке. Сперва они сторонились друг друга, однако очевидцы говорили: когда их взгляды встретились, стало ясно — чувства не угасли. Пара долго беседовала наедине, а после вернулась к остальным участникам вечеринки уже вместе.

В 2011 году Кейт Миддлтон и принц Уильям сыграли свадьбу. Сейчас они являются родителями троих детей: принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.