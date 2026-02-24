Западные государства способны самостоятельно добиться завершения конфликта на Украине уже в 2026 году при условии наращивания поддержки бывшей советской республики, заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.

«Запад может закончить войну в этом году — если мы перестанем ходить вокруг да около», — поделился своей точкой зрения он.

По мнению бывшего премьер-министра Великобритании, для этого нужно конфисковать суда так называемого теневого флота РФ, передать Украине все замороженные активы Российской Федерации, а также серьезно нарастить объем военной помощи украинской стороне.

Зеленский анонсировал новые удары по России в годовщину СВО

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп хочет закончить конфликт на Украине до 4 июля, то есть до празднования 250-летия независимости Соединенных Штатов.