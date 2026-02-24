Скончался актер Роберт Кэррадайн

Американский актер Роберт Кэррадайн совершил суицид в возрасте 71 года. Об этом сообщило издание Rolling Stone со ссылкой на брата артиста Кита.

По словам брата, Роберт Кэррадайн в течение 20 лет страдал от биполярного аффективного расстройства.

Хилари Дафф, сыгравшая главную роль в сериале «Лиззи Магуайер» (2021), где Кэррадайн появился на экране в роли ее отца, выразила соболезнования семье погибшего.

«Тяжело смотреть правде в глаза, когда речь заходит о старом друге. В семье Магуайер было столько тепла, и я всегда чувствовала заботу моих экранных родителей. Я буду вечно благодарна за это», — написала она.

Роберт Кэррадайн также сыграл в комедии Джеффа Кэнью «Месть ботаников» (1984), фильмах Мартина Скорсезе «Злые улицы» и Квентина Тарантино «Джанго освобожденный».

Отцом Роберта был актер Джон Кэррадайн. Два его брата, Дэвид и Кит Кэррадайн, также стали актерами и режиссерами, а третий брат, Кристофер Кэррадайн, работал в студии Disney Imagineer. Дэвида Кэррадайна, игравшего у Тарантино в «Убить Билла», не стало в 2009 году — он умер от аутоэротической асфиксии в одном из отелей Бангкока (Таиланд).