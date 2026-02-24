Министр обороны Украины раскрыл новый план войны с Россией

В новом плане Украины по войне с Российской Федерацией существует три цели: защитить небо, остановить наступление и лишить Москву доходов от продажи нефти, сообщил в своем телеграм-канале министр обороны республики Михаил Федоров.

Глава киевского режима Владимир Зеленский поставил четкую задачу — параллельно с дипломатией укреплять оборону так, чтобы заставить Россию заключить мир, поделился подробностями министр обороны Украины.

«Наш план войны — это три конкретные цели», — рассказал Федоров.

Глава украинского военного ведомства пояснил, что новая стратегия Киева включает в себя укрепление систем ПВО и перехвата беспилотных летательных аппаратов, остановку наступления Вооруженных сил РФ на земле, море и в киберпространстве, а также нанесение Российской Федерации экономического урона.