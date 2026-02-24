Два года под землей: как выглядит бункер Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью информационному агентству AFP рассказал о двух годах жизни в подземном бункере. Секретный объект находится в тщательно охраняемом президентском квартале Киева. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Я жил два года в бункере. Я два года жил там и работал тут. Ночью спускался в бункер», — сказал Зеленский.

Вероятнее всего, речь идет об одном из подземных сооружений, построенных на улице Грушевского в 30-е годы ХХ века. По словам политолога Василия Вакарова, здания правительственного квартала соединены с убежищем многочисленными коридорами.

«Получился целый подземный город. Время поменялось, но, по сути, все эти подземные переходы и бункер остались на месте», — сообщил эксперт изданию aif.ru.

По мнению Вакарова, бункер может выдержать даже ядерный удар.