Президент США Дональд Трамп хочет завершить конфликт между Россией и Украиной к 4 июля.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Союзники заявляют, что США стремятся заключить сделку до того, как Трамп проведет торжества по случаю 250-летия независимости США 4 июля. Однако, по словам высокопоставленных европейских и натовских чиновников, нет никаких признаков того, что президент России Владимир Путин готов достичь соглашения, которое не удовлетворяет его основным требованиям», — говорится в материале.

По словам источников агентства, переговоры уже несколько раз выходили за рамки установленных сроков, и некоторые американские чиновники в частном порядке признают, что не видят признаков готовности Путина отказаться от своих требований.

Москва и Вашингтон фактически соревнуются, кто первым уступит в переговорах, подчеркивает Bloomberg.

Зеленский анонсировал новые удары по России в годовщину СВО

20 февраля украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия и США требуют от Киева вывода войск с территории Донбасса. Трамп в свою очередь заявил, что Украина должна быстрее занять более гибкую позицию.