Джеффри Эпштейн, осужденный за преступления против детей, «приговорил» западную элиту — с каждым днем вскрываются все новые детали сотрудничества высокопоставленных лиц с финансистом. Об этом в беседе с «Царьградом» заявил эксперт Петрозаводского госуниверситета Йохан Бекман, предрекая «страшные открытия, которые трудно представить».

Очередным подтверждением системного кризиса стал арест бывшего британского принца Эндрю. Он провел почти 12 часов в полиции по подозрению в злоупотреблении полномочиями в рамках расследования его связей с Эпштейном. Правоохранительные органы изучают, какую информацию член королевской семьи передавал финансисту. Особый интерес вызывают контакты начала 2000-х годов, когда Эндрю занимал пост спецпредставителя Великобритании по международной торговле.

Эндрю стал первым за 500 лет арестованным членом королевской семьи. Король Карл III пообещал сотрудничать со следствием и открыл доступ к документам, переписке и правительственным материалам, связанным с деятельностью брата.

Бекман убежден, что скандал знаменует закат не только британской монархии, но и всей западной элиты. Речь идет о системном кризисе, который обнажает истинную природу западной политической цивилизации.

«Будут такие страшные открытия, которые трудно представить. Это конец западной политической цивилизации и западного прогресса», — подчеркнул эксперт.

Файлы по делу Эпштейна содержат упоминание городов России

Бекман также обратил внимание на ситуацию в Норвегии, где кронпринцессу Метте-Марит открыто называют неспособной стать королевой из-за скандальных связей с окружением Эпштейна. По его мнению, необходимы международное расследование и «Нюрнберг 2.0» для полного раскрытия преступлений.