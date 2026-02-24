Зеленский раскрыл главные указания переговорной группе Украины

Перед каждым раундом переговоров украинская команда получает четкие указания от президента Владимира Зеленского.

Их содержание украинский лидер раскрыл в видео, приуроченном к годовщине начала специальной военной операции (СВО).

«Точно не раскрою государственную тайну, если скажу главный мой посыл: не обнулить все эти годы, не обесценить все, через что Украина прошла», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, Украина хочет достойного мира, поэтому он дает четкие указания переговорной группе перед каждой встречей делегаций.

Зеленский анонсировал новые удары по России в годовщину СВО

Ранее Зеленский потребовал от Запада подписать гарантии безопасности для Украины. По его словам, в приложении к гарантиям от США прописана поставка оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ), численность которых составит 800 тысяч человек.