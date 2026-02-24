Экс-премьер Украины назвал единственный способ восстановить конституционный строй

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что восстановить конституционный порядок в стране возможно только при введении внешнего управления. По его мнению, такая комиссия должна состоять из представителей США и России, передает РИА Новости.

В своем Telegram-канале Азаров написал, что внешнее управление позволило бы в течение двух-трех лет не только навести порядок, но и заняться восстановлением народного хозяйства. По его оценке, это также прекратило бы давление на каноническую Украинскую православную церковь, дало бы возможность возобновить деятельность оппозиционных партий и СМИ, а также провести политическую амнистию.

Экс-премьер подчеркнул, что США необходимы как страна, имеющая рычаги влияния на Киев, а Россия — как соседнее государство, заинтересованное в нейтральном или дружественном правительстве у своих границ.

Ранее, в марте 2025 года, президент России Владимир Путин отмечал, что временное управление на Украине могло бы обеспечить проведение демократических выборов и привести к власти дееспособное правительство, с которым можно было бы вести переговоры о мире.