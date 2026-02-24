Обзор иноСМИ: новые тарифы Трампа и катастрофа на Украине

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© Joel Carillet/iStock.com

В США задумались о новых пошлинах

Администрация президента США Дональда Трампа, несмотря на признание Верховным судом недействительными многих из уже введенных ранее тарифов, рассматривает возможность принятия пошлин для ряда отраслей промышленности. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета The Wall Street Journal.

По данным источников издания, новые тарифы могут коснуться таких отраслей, как производство крупногабаритных аккумуляторов, чугунных и стальных фитингов, пластиковых труб, промышленной химии, а также электросетевого и телекоммуникационного оборудования. «Тарифы могут быть введены в соответствии со статьей 232 Закона о расширении торговли от 1962 года, которая наделяет президента широкими полномочиями в связи с рисками для национальной безопасности», — говорится в статье.

Украина пытается отвлечь внимание от неудач

Украина, не в силах переломить ситуацию на фронте и для восстановления своей подорванной репутации, начала активно прибегать к диверсиям и терроризму, организовывая взрывы на железнодорожных путях и политические убийства. К такому выводу пришло турецкое издание dikGAZETE.

При этом журналисты констатировали, что на фоне резонанса в западных СМИ Владимир Зеленский и представители украинской военной разведки уже заявили о своей прямой причастности к взрывам на железных дорогах в России. «Киевский режим, подобно террористическим организациям, обращается к тактике массового запугивания мирных жителей, делая их своими заложниками и разменной монетой при «торге» за собственную личную безопасность, политическое будущее и финансовое влияние», — отмечается в статье.

Началась ли Третья мировая война?

Заявления Владимира Зеленского о том, что Третья мировая уже началась, стоит рассматривать через призму защиты им своего режима и нарративов о том, что Украина защищает европейские страны от нападения России. При этом в такой риторике таится серьезная опасность, пишет британский журнал The Spectator.

Обозреватель журнала уверен, что Третья мировая война точно еще не началась, но Украина зависит от европейской помощи, поэтому Зеленскому необходимо «постоянно поддерживать образ неотрывной связи с Европой» и «преподносить все в самых апокалиптических терминах». Однако постоянное повторение тезиса о войне с Россией «нормализуют существующий конфликт».

«Если повсеместные хакерские атаки и надоедливая медийная дезинформация — это для нас «война», что же мы будем делать, когда полетят настоящие ракеты?» — отметил он.

В Польше спорят о миллиардах из ЕС на оборону

В Польше и правящая партия, и оппозиция уверены в необходимости укрепления военного потенциала страны. Однако ведутся споры о том, нужно ли брать на эти цели деньги в рамках механизма SAFE, несмотря на то, что уже одобрен инвестиционный план Варшавы на общую сумму 43,7 миллиарда евро, отмечает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Издание обратило внимание на то, что Брюссель готов предоставить Польше почти треть всего бюджета инициативы SAFE в 150 миллиардов евро. Однако польская партия «Право и справедливость» настаивает, что этот транш выгоден прежде всего Франции и Германии, так как деньги необходимо потратить на вооружения, произведенные в ЕС, что ослабляет польский суверенитет. «Параллельно польская критика ЕС становится все громче и резче», — пишут журналисты.

На Украине разразилась демографическая катастрофа

Украина переживает острейший демографический кризис в мире, потеряв за время военных действий около 10 миллионов человек, часть из которых навсегда уехали за границу. Об этом пишет CNN.

Украина не раскрывает данные о потерях, но в январском докладе Центра стратегических и международных исследований со штаб-квартирой в США подсчитано, что с начала полномасштабных боевых действий погибло от 100 до 140 тысяч украинцев, при этом на фонте в основном находятся семейные люди и их дети остаются сиротами. А коэффициент рождаемости на Украине сейчас ниже единицы.