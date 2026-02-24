«Король губ» умер в Британии после процедуры у косметолога

Британский блогер и участник телешоу Джордан Джеймс Парк, более известный публике как «король губ» из-за пристрастия к косметологическим процедурам и пластической хирургии, умер после очередной бьюти-процедуры. Об этом сообщает The Sun.

34-летний мужчина скончался еще 18 февраля. Полиция полагает, что перед этим ему делали косметологическую процедуру. По подозрению в непредумышленном убийстве задержали двух человек, однако позднее их отпустили под залог на время расследования.

Парк сам работал косметологом и в 2024 году был задержан по подозрению в непредумышленном убийстве женщины в результате увеличения ягодиц. Он находился на свободе под залогом, а обвинения до смерти ему так и не предъявили.