Страны «коалиции желающих» фактически согласились учитывать позицию президента России Владимира Путина при обсуждении возможного ввода контингента на Украину, сообщает The Telegraph.

Газета The Telegraph сообщает, что все больше государств, входящих в «коалицию желающих», в частных беседах признают: их готовность участвовать в миссии по размещению военных на Украине напрямую зависит от разрешения российского президента. По данным дипломатических и военных источников издания, это ставит под сомнение планы Лондона и Парижа по поддержанию перемирия, так как Москва может заблокировать инициативу, передают «Вести».

«Если Россия скажет «мы на это не согласны» и будет считать эти войска целями, тогда придется отправлять силы другого рода. Так что от согласия России здесь зависит колоссально много», – заявил высокопоставленный дипломатический источник.

Планы Великобритании по размещению войск на Украине назвали «самоубийственными»

Другой собеседник подчеркнул, что Европа фактически предоставила Путину право вето на действия союзников Киева, поскольку те требуют для Москвы место за столом переговоров.

Еще один источник из сферы европейской безопасности назвал планы по отправке военных «довольно гипотетическими», отметив неопределенность их перспектив.

Как известно, 6 января президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Британии Кир Стармер и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях разместить многонациональные вооруженные силы на Украине после завершения конфликта.

Лидеры стран-союзников Киева подтвердили свое намерение отправить военных на Украину для обеспечения ей гарантий безопасности.

Британия объявила о начале работы штаба войск «коалиции желающих».

МИД России оценил планы по созданию таких многонациональных сил как подготовку к иностранной интервенции.