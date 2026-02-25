Стало известно о телефонном разговоре Трампа с Зеленским

Президент США Дональд Трамп проводит телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Об этом в соцсети X сообщил журналист издания Axios Барак Равид.
Ранее украинский лидер рассказал, что Трамп требует, чтобы Россия и Украина подписали мирные соглашения в ходе большой торжественной церемонии. Зеленский при этом настаивает на другой последовательности мирных шагов. По мнению украинского лидера, завершение конфликта должно начаться с ратификации гарантий безопасности Украине в Вашингтоне.