Мерц отправился в Китай

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отправился с делегацией в Китай, чтобы обсудить обострение торгового дефицита и усиление зависимости Германии от китайских поставок, сообщает Politico.

Канцлер Фридрих Мерц начал первый официальный визит в Китай. В составе делегации – около двух десятков руководителей ведущих немецких компаний, среди которых представители автомобильной и энергетической отраслей. В ходе трехдневной поездки Мерц планирует встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, а также посещение ключевых предприятий, таких как Mercedes Benz и Siemens Energy, сообщает Politico.

Мерц заявил, что намерен наладить более тесное сотрудничество с Пекином, однако многие представители немецкой промышленности требуют от канцлера занять более жесткую позицию. На фоне пандемии и изменения баланса торговли Германия столкнулась с рекордным дефицитом – 90 млрд евро в 2025 году, а потери рабочих мест в промышленности оцениваются примерно в 10 тыс. ежемесячно. Немецкие компании жалуются на демпинг и субсидии китайских производителей, а также на экспортные ограничения по редким материалам.

Участники рынка призывают Мерца добиться отмены китайских субсидий для убыточных предприятий и смягчения экспортных ограничений на редкоземельные материалы. Руководство отраслевых союзов отмечает, что конкурентные условия систематически искажаются. Эксперты подчеркивают, что реальное влияние Германии возможно только при скоординированных действиях всего Евросоюза, в том числе в части введения защитных тарифов.

Немецкие промышленники отмечают, что резкое увеличение импорта китайских товаров и снижение экспорта немецких машин на 8,5% сопровождается субсидированием китайских компаний и ограничениями на экспорт редкоземельных металлов из Китая. Глава VDMA Тило Бродтманн заявил, что немецкие компании вынуждены конкурировать не с другими фирмами, а с государственными ресурсами Китая.

Мерц, несмотря на поддержку свободной торговли, сталкивается с давлением внутри страны и Евросоюза по введению возможных тарифных мер против Пекина. Однако эксперты считают, что Китай уверен в неготовности ЕС к резким мерам и продолжает использовать свое преимущество в виде поставок критических материалов и низких цен на продукцию.

Мерц осознает, что для Китая он является одним из ключевых европейских политиков, а Пекин продолжает использовать зависимость Германии от поставок сырья. При этом, несмотря на сложности, Германия не может полностью переориентироваться на США из-за торговых конфликтов с администрацией Дональда Трампа.

В прошлом году Мерц не смог встретиться с Си Цзиньпином, так как для него не нашлось времени в графике китайского лидера.

Эксперты назвали решение Мерца посетить Китай до визита в США демонстрацией Дональду Трампу, что у Европы есть альтернатива Америке.