Еще одна страна лишит позорного принца права наследовать трон

Премьер-министр Новой Зеландии заявил, что его страна поддержит исключение Эндрю Маунтбеттена-Виндзора из королевской линии наследования. Эта страна вслед за Австралией заявила, что поддержит любые предложения правительства Великобритании по отстранению бывшего принца от должности после недавнего его ареста.

Новая Зеландия стала второй страной Содружества, поддержавшей исключение Эндрю Маунтбеттена-Виндзора из королевской линии наследования после его ареста по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе, пишет The Guardian.

Пресс-секретарь премьер-министра Новой Зеландии заявил во вторник: “Если правительство Великобритании предложит исключить Эндрю Маунтбеттена-Виндзора из порядка наследования, Новая Зеландия поддержит это”.

“Суть в том, что никто не стоит выше закона, и как только это расследование будет закрыто, если правительство Великобритании решит отстранить его от наследования, мы это поддержим”, - сказал он.

Новозеландский премьер-министр сделал это заявление после того, как премьер-министр Австралии Энтони Албаниз подтвердил в письме своему британскому коллеге Киру Стармеру в понедельник, что он поддержит отстранение бывшего принца Эндрю от престолонаследия.

Бывший принц Эндрю является восьмым в очереди на престол после принцев Уильяма и Гарри и их детей, несмотря на то, что в октябре он отказался от своих королевских титулов после того, как появилась новая информация о его связях с Джеффри Эпштейном, покойным финансистом и сексуальным преступником в отношении несовершеннолетних.

Это означает, что Маунтбеттен-Виндзор по-прежнему является государственным советником, то есть входит в группу взрослых членов королевской семьи, которые могут заменить короля Карла, если он заболеет или будет находиться за границей. На практике этого никогда не произойдет, поскольку используются только действующие члены королевской семьи, указывает The Guardian.

Британское правительство готово рассмотреть закон, лишающий Маунтбеттена-Виндзора права наследовать трон, как только будет завершено полицейское расследование.

Для исключения его из линии наследования потребуется акт парламента Великобритании и поддержка 14 стран Содружества, в которых Карл является главой государства, включая Австралию, Канаду и Новую Зеландию. Остальным странам Содружества еще предстоит сделать заявление о своей позиции.

Считается, что арест Маунтбеттена-Виндзора 19 февраля стал первым случаем в современной истории, когда полиция задержала члена королевской семьи, напоминает The Guardian. Обвинения против него вытекают из документов, опубликованных Министерством юстиции США, касающихся Эпштейна и его связей с богатыми и влиятельными людьми. В опубликованных электронных письмах принц Эндрю делится отчетами об официальных визитах в Гонконг, Вьетнам и Сингапур.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор всегда отрицал какие-либо правонарушения или обвинения в свой адрес и до сих пор не был обвинен ни в каком уголовном преступлении. Букингемский дворец заявил, что не будет препятствовать планам исключить Маунтбеттен-Виндзор из королевской линии наследования. В заявлении, сделанном после ареста его брата, король заявил, что “закон должен действовать своим чередом”.