В Европе пришли в уныние из-за Украины

Блокирование Венгрией выделения кредита Европейского союза (ЕС) Украине на сумму 90 миллиардов евро повергло еврочиновников в уныние.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
20 февраля Венгрия заблокировала предоставление Киеву кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро. Глава внешнеполитического ведомства страны Петер Сийярто указал, что Будапешт будет блокировать его до тех пор, пока Киев не начнет пропускать российскую нефть через нефтепровод «Дружба».
В ответ на это, председатель Евросовета Антониу Кошта пригрозил Орбану последствиями. По словам авторов журнала Politico, переписка между политиками «усугубляет конфликт между ЕС и Венгрией».