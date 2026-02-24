В Европе пришли в уныние из-за Украины

Блокирование Венгрией выделения кредита Европейского союза (ЕС) Украине на сумму 90 миллиардов евро повергло еврочиновников в уныние.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Препятствование Орбана [выделить кредит], вызванное спором о транзите российской нефти через Украину в Венгрию и Словакию, повергло европейских чиновников в уныние из-за того, что они приехали в Киев, не имея возможности дать украинцам ничего, кроме солидарности», — передает издание.

20 февраля Венгрия заблокировала предоставление Киеву кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро. Глава внешнеполитического ведомства страны Петер Сийярто указал, что Будапешт будет блокировать его до тех пор, пока Киев не начнет пропускать российскую нефть через нефтепровод «Дружба».

В ответ на это, председатель Евросовета Антониу Кошта пригрозил Орбану последствиями. По словам авторов журнала Politico, переписка между политиками «усугубляет конфликт между ЕС и Венгрией».