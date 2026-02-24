Зеленский впервые показал бункер на Банковой

Президент Украины Владимир Зеленский впервые показал бункер под зданием своего офиса на улице Банковой в Киеве.

Видео с кадрами из подземного укрытия он опубликовал в своем официальном telegram-канале.

«Этот кабинет, эта маленькая комната в бункере на Банковой, здесь были мои первые разговоры с лидерами мира в начале конфликта. ... именно здесь услышал: „Владимир, есть угроза, вам нужно срочно покинуть Украину. Мы готовы в этом помочь“. И я здесь ответил, что мне нужно оружие, а не такси», — заявил Зеленский в видео, которое опубликовал в своем telegram-канале.

В ролике видны коридоры и помещения, где Зеленский сидел в начале СВО.

На кадрах, выложенных в telegram-канале, видно, что пол в узких коридорах подземного комплекса покрыт длинным сине-желтым ковром. Двери на объекте открываются с помощью электронных пропусков. Там же в бункере есть кабинет не только для президента, но и для представителей Кабинет министров и аппарата Верховной Рады.

Как ранее сообщали журналисты The Sunday Times, в первые дни начала российской специальной военной операции на территории Украины президент Владимир Зеленский жил в бункере. В свободное время, по словам журналистов, он играл в настольный теннис, чтобы снять напряжение.

Освещения внутри бункера не хватает, писала газетаThe Times. По их данным, внутри настолько темно, что приходится пользоваться фонариком.